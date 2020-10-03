Гортон: было бы здорово к молодым ребятам «Рейнджерс» добавить ветерана с опытом

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон рассказал о задачах клуба на рынке свободных агентов, который откроется в НХЛ 9 октября.
«Было бы здорово к нашим молодым ребятам добавить ветерана с опытом. Посмотрим, какие игроки будут удовлетворять этому требованию. Но мы однозначно присмотримся к игрокам обороны.
Контракт с Фастом? Продолжим анализировать ситуацию и посмотрим, удастся ли его сохранить. Но однозначно есть шанс, что он выйдет на открытый рынок», – приводит слова Гортона пресс-служба лиги.
Ранее «Рейнджерс» выкупили контракт 38-летнего голкипера Хенрика Лундквиста. Это решение знаменует собой конец 15-летней эпохи в Нью-Йорке будущего члена Зала славы. Лундквист имел ограничение в размере $ 8,5 млн по семилетнему контракту, который он подписал в 2013 году, но в итоге после расторжения он получит только $ 5,5 млн общей суммы зарплаты за сезон-2020/2021.
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