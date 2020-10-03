Защитник «Салавата Юлаева» Филип Ларсен впервые в сезоне заявлен на матч

«Салават Юлаев» объявил состав на гостевую встречу с нижнекамским «Нефтехимиком», сообщается на официальной странице уфимской команды в «Твиттере».



Защитник «Салавата» Филип Ларсен впервые в сезоне заявлен на матч.



Пятёрки выглядят следующим образом:

Бирюков — Ларсен, Кугрышев — Воробьёв — Амиров;

Алексеев — Коробов, Пустозёров — Алалыкин — Баранов;

Семёнов — Мухамадуллин, Кузьмин — Шевченко — Лукин;

Лисовец — Аймурзин, Скориков — Козлов — Пашин.

Место в воротах уфимцев займёт Александр Скрынник. Дмитрий Брагинский станет его сменщиком.



Стоит отметить, что встречу пропустят финские легионеры «Салавата» Теэму Хартикайнен, Маркус Гранлунд, Сакари Маннинен, Юха Метсола. Кроме того на матч не заявлены Григорий Панин,, Павел Коледов, Александр Кадейкин, Пётр Хохряков и Владимир Жарков, а также Никита Сошников, Владислав Сухачёв и Даниил Тарасов.