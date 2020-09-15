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Ленер: не могу представить себе команду лучше. «Вегас» станет ещё сильнее

Ленер: не могу представить себе команду лучше. «Вегас» станет ещё сильнее
Хоккей / НХЛ 0

Голкипер «Вегас Голден Найтс» Робин Ленер прокомментировал поражение в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Даллас Старз» (2:3 ОТ, 1-4).

«Я не могу представить себе команду лучше. Парни были великолепны, и это поражение очень сильно расстраивает, потому что мы были чертовски хорошей командой. Это было особенное приключение», — сказал Ленер на пресс-конференции.

Впоследствии Робин ещё сделал запись в «Твиттере»: «Это особенная команда. Мы станем ещё сильнее».

Удивительный факт этой серии заключается в итоговой разнице шайб. «Даллас» прошёл «Вегас», забросив в пятиматчевой серии всего на одну шайбу больше. Подопечные Боунесса одержали четыре победы с минимальной разницей, тогда как «Вегас» выиграл второй матч серии со счётом 3:0.

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