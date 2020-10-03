Скабелка: «Локомотив» сражался до последнего, в концовке могли спастись

Главный тренер ярославского «Локомотива» Андрей Скабелка подвёл итоги встречи с финским «Йокеритом».



«Непростой матч. Не скажу, что не хватило сил. В конце удалось добавить, несмотря на то что перешли на игру в три звена. Нам было сложно выходить из-под давления, соперник неплохо прессинговал. Было много невынужденных ошибок, отбросов. Всё равно были моменты, команда сражалась до последнего, в концовке мы могли спастись. Есть положительные моменты, будем работать», — приводит слова Скабелки пресс-служба КХЛ.



Напомним, финский «Йокерит» в гостях обыграл ярославский «Локомотив». Встреча проходила на «Арене-2000» и завершилась со счётом 3:2. Форвард ярославской команды Егор Коршков набрал 2 (1+1) очка.

«Йокерит» нанёс пятое поражение в сезоне «Локомотиву»