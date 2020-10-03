Штраф форварда «Сибири» О’Делла отменён
Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча «Сибирь» — «Торпедо».
«На основании представленных материалов принято решение отменить наказание, наложенное на нападающего «Сибири» Эрика О’Делла по п. 1.3.1. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ», — сообщается на официальном сайте КХЛ.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
На 47-й минуте встречи форвард «Сибири» Эрик О'Делл применил силовой приём против нападающего «Торпедо» Сергея Гончарука. Россиянину потребовалось время, чтобы прийти в себя и подняться. В итоге О'Делл получил дисциплинарный штраф «2+10».
Напомним, «Сибирь» обыграла нижегородское «Торпедо». Встреча проходила на стадионе «Сибирь» и завершилась со счётом 4:2.
«Сибирь» одержала пятую победу в сезоне, обыграв «Торпедо»
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