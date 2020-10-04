Арендованный у «Сан-Хосе» Алексей Мельничук дебютирует за «Торпедо» в матче с «Амуром»
«Амур» и «Торпедо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 4 октября в Хабаровске. Начало встречи — 10:00 мск. В стартовом составе гостей матч начнёт голкипер Алексей Мельничук, арендованный нижегородским клубом у «Сан-Хосе Шаркс».
«Амур»:
Аликин (Лангхамер),
Корягин – Машин, Полунин – Пьянов – Бутузов,
Игнатович – Йордан, Г. Зогорна – Т. Зогорна – Якупов,
Васильев – Турбин, Вл. Ушенин – Горшков – Вяч. Ушенин,
Зимин, Рассказов – Кузнецов – Файзуллин.
«Торпедо»:
Мельничук (Тихомиров),
Пайгин – Орлов, Шенфельд – Миле – Жафяров,
Уайдман – Марин, Шварц – Клус – Белевич,
Мишарин – Остин, Гончарук – Ильин – Ураков,
Бобряшов, Варнаков – Дробин – Перескоков.
Российский голкипер «Сан-Хосе» перешёл в «Торпедо»
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