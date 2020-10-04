Арендованный у «Сан-Хосе» Алексей Мельничук дебютирует за «Торпедо» в матче с «Амуром»

«Амур» и «Торпедо» объявили составы на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который пройдёт 4 октября в Хабаровске. Начало встречи — 10:00 мск. В стартовом составе гостей матч начнёт голкипер Алексей Мельничук, арендованный нижегородским клубом у «Сан-Хосе Шаркс».

«Амур»:

Аликин (Лангхамер),

Корягин – Машин, Полунин – Пьянов – Бутузов,

Игнатович – Йордан, Г. Зогорна – Т. Зогорна – Якупов,

Васильев – Турбин, Вл. Ушенин – Горшков – Вяч. Ушенин,

Зимин, Рассказов – Кузнецов – Файзуллин.

«Торпедо»:

Мельничук (Тихомиров),

Пайгин – Орлов, Шенфельд – Миле – Жафяров,

Уайдман – Марин, Шварц – Клус – Белевич,

Мишарин – Остин, Гончарук – Ильин – Ураков,

Бобряшов, Варнаков – Дробин – Перескоков.