Моррил: в «Рейнджерс» Лафренье придётся показать, на что он способен

Автор официального сайта НХЛ Майк Дж. Моррил уверен, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выберет Алексиса Лафренье под первым номером на предстоящем драфте НХЛ.

«В команде много хороших форвардов, и Лафренье придётся показать, на что он способен. В минувшем сезоне он стал лучшим в трёх ведущих молодёжных лигах Канады по средней результативности 2,15 очка за встречу. Лафренье очень техничен, но при этом готов играть жёстко, вести силовую борьбу, и это производит впечатление. Он впишется в Столичный дивизион», — цитирует Моррила пресс-служба НХЛ.

После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он пройдёт в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой — 7 октября.