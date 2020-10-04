Кимелман: «Рейнджерс» нужен центральный нападающий, но упустить Лафренье никак нельзя

Автор официального сайта НХЛ Адам Кимелман уверен, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выберет Алексиса Лафренье под первым номером на предстоящем драфте НХЛ.
«Под первым номером клуб НХЛ обязан взять самого талантливого игрока на драфте. Таким хоккеистом в 2020 году является Лафренье. Потрясающая техника, мгновенное принятие решений, умение вести силовую борьбу облегчают «Рейнджерс» задачу выбора. Да, на левом фланге «Нью-Йорка» уже есть Артемий Панарин и Крис Крайдер. Команде нужен центральный нападающий, но упустить Лафренье никак нельзя», — цитирует Кимелмана пресс-служба НХЛ.
После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он пройдёт в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой — 7 октября.
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