Секера: предпочёл бы жить на необитаемом острове, чем в «пузыре»

Защитник «Даллас Старз» Андрей Секера поделился мнением о жизни в «пузыре» во время розыгрыша Кубка Стэнли.
«Сложнее больше морально, чем физически. В обычном плей-офф играть труднее. На некоторых аренах зрители по-настоящему гонят свои команды вперёд, и там сложно играть. Например, в Вегасе, Монреале или Филадельфии. Преимущество же в данном случае состояло в том, что не нужно было никуда ехать.
Звонил часто домой, и это помогало. Наш «пузырь» был совершенно другим, если сравнивать с Торонто. Там у парней был футбольный стадион, несколько ресторанов, бассейны, теннисные корты. Плюс там в принципе было более просторно. У нас были только отель, два трейлера с едой на узком пространстве и стадион. Для игроков «Тампы» это стало шоком. «Пузырь» в Эдмонтоне был не очень хорошо продуман.
Лучше жить на необитаемом острове, чем в «пузыре»? Будет зависеть от того, где он расположен. Но, думаю, лучше уж там, чем в «пузыре». Предпочёл бы остров», – цитирует Секеру sport.sk.
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