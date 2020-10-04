Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Секера: предпочёл бы жить на необитаемом острове, чем в «пузыре»

Секера: предпочёл бы жить на необитаемом острове, чем в «пузыре»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Даллас Старз» Андрей Секера поделился мнением о жизни в «пузыре» во время розыгрыша Кубка Стэнли.

«Сложнее больше морально, чем физически. В обычном плей-офф играть труднее. На некоторых аренах зрители по-настоящему гонят свои команды вперёд, и там сложно играть. Например, в Вегасе, Монреале или Филадельфии. Преимущество же в данном случае состояло в том, что не нужно было никуда ехать.

Звонил часто домой, и это помогало. Наш «пузырь» был совершенно другим, если сравнивать с Торонто. Там у парней был футбольный стадион, несколько ресторанов, бассейны, теннисные корты. Плюс там в принципе было более просторно. У нас были только отель, два трейлера с едой на узком пространстве и стадион. Для игроков «Тампы» это стало шоком. «Пузырь» в Эдмонтоне был не очень хорошо продуман.

Лучше жить на необитаемом острове, чем в «пузыре»? Будет зависеть от того, где он расположен. Но, думаю, лучше уж там, чем в «пузыре». Предпочёл бы остров», – цитирует Секеру sport.sk.

«Если Кубок Стэнли вручат, это будет победа НХЛ». Какой будет жизнь игроков в «пузырях»
В воскресенье клубы НХЛ отправляются в города, где будут играть концовку сезона.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020