Теэму Пулккинен открыл счёт в матче с «Куньлунем» после невероятного рикошета от борта
В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» принимает «Куньлунь Ред Стар». В ходе первого периода впереди динамовцы — 1:0.
Счёт в матче открыли хозяева на 11-й минуте стартового отрезка усилиями Теэму Пулккинена. Финский форвард реализовал большинство, воспользовавшись невероятным рикошетом от лицевого борта. Шведский нападающий бело-голубых Оскар Линдберг выполнил стандартный вброс в зону, шайбу ударилась в борт за воротами «Куньлуня» и отскочила на пятак, где уже находился Пулккинен. Чешский голкипер «драконов» Шимон Грубец пытался остановить шайбу за воротами и оказался отыгран в результате рикошета.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.
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