Форвард «Динамо» Дмитрий Яшкин первым в сезоне КХЛ забросил 10 шайб

Московское «Динамо» обыграло китайский «Куньлунь Ред Стар» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышева» в Москве и завершилась с разгромным счётом 6:3 (1:0, 2:0, 3:3) в пользу подопечных Владимира Крикунова.
Три очка в составе победителей набрал Дмитрий Яшкин (2+1). Чешский форвард вновь единолично возглавил снайперскую гонку КХЛ, первым в сезоне достигнув отметки 10 шайб. На покорение этого рубежа Дмитрию потребовалось 11 матчей.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Второе место в гонке снайперов занимает форвард «Автомобилиста» Алексей Макеев (8 голов в 12 матчах). Третье место делят нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен (7 шайб в 9 матчах) и форвард «Ак Барса» Станислав Галиев (7 голов в 12 матчах).
- 4 октября 2020
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