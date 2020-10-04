Бочаров: «Динамо» не может спокойно доиграть матч до конца, мне нужно сделать выводы

Голкипер московского «Динамо» Иван Бочаров дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (6:3).

«Настраивался сегодня как на обычный матч, хотели прервать серию поражений и начать новую победную серию. Надеюсь, что после сегодняшней победы начнётся наша новая серия. Естественно, играть тяжелее, когда меньше работы, особенно, когда мало бросков, а броски опасные. У них здорово выручал вратарь, они могли с большим счётом вести после второго периода, но он здорово действовал. Хорошо, что потом игрок «Куньлунь» получил большой дисциплинарный штраф «5+20», и мы использовали это преимущество.

Обидные две шайбы сегодня пропустил? Даже не две, а три. Мы не первый раз уже теряем концентрацию, почему-то не можем спокойно доиграть матч до конца. Значит, и мне нужно сделать выводы, то есть более тщательно к каждому моменту подходить и стараться выручать команду. Наверное, даже не после 6:1, а после 3:0 начались провалы, не знаю, с чем это связано. Почему-то многие ребята успокаиваются, хотя матч длится 60 минут, нужно играть до конца, а мне стараться подчищать за ними. Получается, я тоже свою работу плохо выполнил.

Хочу сказать, что в этом сезоне команды еще более выровнялись. С каждым соперником играть тяжело, даже если взять сегодняшний матч. В начале третьего периода «Куньлунь» в первой смене отыгрался, и не будь этого удаления «5+20», то было бы сложнее. А так, нам предстоят непростые матчи, с сильными соперниками, где мы себя проверим», — передаёт слова Бочарова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.