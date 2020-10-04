Никитин: надеемся, что первая шайба добавит Голдобину уверенности

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (4:2).
«Мы провели хорошую игру, разве что минуты 3-4 после пропущенной шайбы приходили в себя. Хорошо, что есть ребята, которые могут в ответственный момент всё успокоить. Они здорово сражались в меньшинстве. Благодарим команду, это был непростой соперник. Все 60 минут пришлось не просто играть, но ещё и работать.
Мы прекрасно понимаем, что низкая реализация большинства является нашей проблемой. Работаем над этим моментом. Здесь есть свои нюансы, это не так просто. Даже забитые гол-два не поменяют всю историю.
Вроде говорят, что у Слепышева ничего серьёзного. Дня через три Антон выйдет на лёд, попробует. Будет видно. Надеемся, что первая шайба добавит Голдобину уверенности, но чего-то кардинального не будет. Он достаточно опытный парень, всё зависит от него. Наша задача – помочь ему», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 4 октября 2020
-
20:13
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:49
-
19:22
-
19:16
-
19:02
-
18:41
-
18:31
-
18:00
-
17:45
-
17:41
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
16:53
-
16:36
-
16:31
-
15:31
-
15:04
-
15:00
-
14:54
-
14:33
-
14:15
-
14:13
-
13:40
-
13:08
-
12:55
-
12:35
-
11:45
-
11:27
-
11:11
-
10:55
-
10:33