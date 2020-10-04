Никитин: надеемся, что первая шайба добавит Голдобину уверенности

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин дал комментарий после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с омским «Авангардом» (4:2).

«Мы провели хорошую игру, разве что минуты 3-4 после пропущенной шайбы приходили в себя. Хорошо, что есть ребята, которые могут в ответственный момент всё успокоить. Они здорово сражались в меньшинстве. Благодарим команду, это был непростой соперник. Все 60 минут пришлось не просто играть, но ещё и работать.

Мы прекрасно понимаем, что низкая реализация большинства является нашей проблемой. Работаем над этим моментом. Здесь есть свои нюансы, это не так просто. Даже забитые гол-два не поменяют всю историю.

Вроде говорят, что у Слепышева ничего серьёзного. Дня через три Антон выйдет на лёд, попробует. Будет видно. Надеемся, что первая шайба добавит Голдобину уверенности, но чего-то кардинального не будет. Он достаточно опытный парень, всё зависит от него. Наша задача – помочь ему», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.