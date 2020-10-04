Толчинский: у Чинахова отменный бросок. Он по-взрослому играет в хоккей

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:4).

«Обидно конечно. Почти вернулись в игру, сделали счёт 3:2, в концовке ещё были моменты. Очень обидное поражение, особенно для меня. Я хотел выиграть. Не скажу, что ждал этот матч, но хотелось сыграть против бывших одноклубников, хотелось выиграть. Старался, но чуть-чуть не повезло.

Очень рад, что сезон у меня хорошо складывается, идут пасы, очки набираются. Надеюсь, так и продолжится. Единственное, не очень везёт в реализации. Сегодня было пару моментов хороших, но не забил. В одном моменте уже поехал руки поднимать, но потом понял, что никто радоваться не подъезжает. Оказалось, что не забил в большинстве.

Чинахов красавчик. Несмотря на то что он очень молодой, по-взрослому играет в хоккей. Бросок у него отменный. Я об этом знаю и стараюсь побольше выводить его на позицию. Уже три игры подряд выводим его на позицию и он забивает. Очень нравится с ним играть», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.