Толчинский: у Чинахова отменный бросок. Он по-взрослому играет в хоккей

Нападающий «Авангарда» Сергей Толчинский прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:4).
«Обидно конечно. Почти вернулись в игру, сделали счёт 3:2, в концовке ещё были моменты. Очень обидное поражение, особенно для меня. Я хотел выиграть. Не скажу, что ждал этот матч, но хотелось сыграть против бывших одноклубников, хотелось выиграть. Старался, но чуть-чуть не повезло.
Очень рад, что сезон у меня хорошо складывается, идут пасы, очки набираются. Надеюсь, так и продолжится. Единственное, не очень везёт в реализации. Сегодня было пару моментов хороших, но не забил. В одном моменте уже поехал руки поднимать, но потом понял, что никто радоваться не подъезжает. Оказалось, что не забил в большинстве.
Чинахов красавчик. Несмотря на то что он очень молодой, по-взрослому играет в хоккей. Бросок у него отменный. Я об этом знаю и стараюсь побольше выводить его на позицию. Уже три игры подряд выводим его на позицию и он забивает. Очень нравится с ним играть», — передаёт слова Толчинского корреспондент «Чемпионата» Ульяна Маякова.
- 4 октября 2020
-
20:13
-
20:10
-
20:05
-
20:00
-
19:49
-
19:22
-
19:16
-
19:02
-
18:41
-
18:31
-
18:00
-
17:45
-
17:41
-
17:37
-
17:30
-
17:27
-
16:53
-
16:36
-
16:31
-
15:31
-
15:04
-
15:00
-
14:54
-
14:33
-
14:15
-
14:13
-
13:40
-
13:08
-
12:55
-
12:35
-
11:45
-
11:27
-
11:11
-
10:55
-
10:33