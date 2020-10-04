Тренер СКА — о матче с «Барысом»: проявили характер против хорошей команды, ребята растут

Исполняющий обязанности главного тренера СКА Лев Бердичевский прокомментировал поражение в выездном матче с «Барысом» (2:3 Б).

«Барыс» — опытная команда, с хорошим подбором игроков, поэтому в первом периоде нам было непросто. Потом наши ребята заиграли, как мы их просили, то есть более раскованно. Проявили характер против хорошей команды, сумели отыграться. Жаль, что мы не смогли победить в овертайме, когда у нас было преимущество в одного игрока. Ну а в серии бросков сказался класс игроков «Барыса». Но мы поблагодарили ребят за самоотверженную игру, за характер, что не опустили рук после первого периода.

Первый плюс в том, что наши молодые игроки с каждым матчем приобретают всё больше опыта, играя практически на равных с хорошими хоккеистами — к примеру, как сегодня с «Барысом», где есть и шведы, и канадцы, это очень качественные легионеры. Второй матч играем вообще без легионеров, и стоило бы отметить тогда всю нашу систему подготовки в СКА. Два матча без иностранцев — и наши ребята растут, можно сказать, на глазах растут», — приводит слова Бердичевского пресс-служба лиги.