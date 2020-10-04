«Даллас» продлил контракт с 34-летним защитником Секерой, кэпхит – $ 1,5 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с защитником Андреем Секерой. Соглашение с 34-летним словаком рассчитано на два года. Годовая зарплата игрока составит $ 1,5 млн.

В минувшем сезоне Секера провёл 57 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он забросил две шайбы и отметился шестью результативными передачами при показателе полезности «+9» и 14 минутах штрафного времени. В плей-офф защитник провёл 27 матчей и набрал 1 (0+1) очко.

За карьеру в НХЛ словацкий хоккеист провёл 764 матча. Он забросил 47 шайб и отдал 197 результативных передач при показателе полезности «+3» и 192 минутах штрафа. Ранее Секера защищал цвета «Баффало Сэйбрз», «Каролины Харрикейнз», «Лос-Анджелес Кингз» и «Эдмонтон Ойлерз».