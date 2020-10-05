Агент Василевского рассказал о реакции голкипера на тот факт, что он не получил «Везину»

Хоккейный агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского, рассказал, как отреагировал его клиент на поражение в голосование за приз лучшему голкиперу НХЛ по итогам регулярного чемпионата «Везина Трофи».

«Ровно за сутки до одной из финальных игр Андрей узнал, что не выиграл вторую «Везину». Однако Василевский ни на секунду не расстроился. Могу дословно процитировать, что он сказал: «Индивидуальные награды сейчас не важны. Мы здесь, чтобы выиграть Кубок Стэнли. Остальное нас не интересует». У Василевского был эдакий обратный отсчёт. При каждом нашем телефонном разговоре он отмечал, сколько игр осталось до решающей победы.

Это была уже третья номинация для Андрея, одна оказалась успешной. На сегодняшний момент у Василевского самый большой контракт в карьере. Цель после подписания ставилась одна: помочь «Тампе» выиграть Кубок Стэнли. Кстати, если вы заметили, то Андрей провёл все до единой игры в плей-офф без замен. Только представьте, какая это физическая и психологическая нагрузка», — сказал Мильштейн в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.