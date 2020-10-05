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Лебрюн: «Тампа» может обменять Тайлера Джонсона

Лебрюн: «Тампа» может обменять Тайлера Джонсона
Хоккей / НХЛ 0

«Тампа-Бэй Лайтнинг» общалась с нападающим Тайлером Джонсоном на предмет возможного обмена. Об этом сообщил инсайдер TSN Пьер Лебрюн на своей странице в «Твиттере».

Отмечается, что в контракте Джонсона есть полный запрет на обмен, который связывает его с «Лайтнинг» до конца сезона-2023/2024. Заработная плата Джонсона составляет $ 5 млн в год. В минувшем сезоне он набрал 31 очко в 65 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампе» предстоит принять решение о своей платёжной ведомости на будущий год. В настоящее время у обладателя Кубка Стэнли имеется чуть более $ 5 млн свободного места в ведомости на следующий сезон.

Напомним, что несколько игроков основного состава «Лайтнинг» являются ограниченно свободными агентами: Михаил Сергачёв и Энтони Чирелли.

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