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Пашков: в Северной Америке юные таланты тонут, а возвращением домой ничего не исправить

Пашков: в Северной Америке юные таланты тонут, а возвращением домой ничего не исправить
Хоккей / КХЛ 0

Олимпийский чемпион Александр Пашков поделился мнением о молодых хоккеистах, возвращающихся из Северной Америки в Россию.

«Хованов не оправдывает ожиданий? Для меня это не сюрприз. Мы видим, как тяжело в ЦСКА Голдобину, как только в последних матчах в Уфе начинает напоминать себя прежнего Воробьёв, как стартует в Балашихе Костин. Год назад после командировки за океан вообще пропал Кравцов. Тенденция.

В чем её причины? Все эти таланты из молодёжной сборной потеряли ключевые годы для своего базового образования, для тактико-технической подготовки. В Северной Америке с тобой никто не возится и ничему не учит — тебя, как котёнка, бросают в воду, и ты пытаешься выплыть. Есть счастливые исключения, но, как правило, юные таланты тонут. А возвращением домой тут уже мало что исправишь — время потеряно, поезд ушёл.

Но в любом случае я бы не списывал Хованова и Ко со счетов. Здесь нужна тонкая тренерская работа и большая игровая практика. В этом плане больше повезло Воробьёву — лидеры «Салавата» ушли на карантин, и молодой хоккеист получил место в первом звене. Будем надеяться, что Квартальнов даст шанс и Хованову», — приводит слова Пашкова Russia-Hockey.ru.

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