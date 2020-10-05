Юдин — о «зелёном дерби»: боевой настрой!

Защитник «Ак Барса» Дмитрий Юдин поделился ожиданиями от встречи с «Салаватом Юлаевым».
«В чём сейчас проблемы команды после неудачной серии? Никаких проблем нет. Новый день — проснулись, улыбнулись, поработали, раскатились. Боевой настрой!
Накладывает ли отпечаток на подготовку к матчу то, что в команде сейчас мало основных защитников, которые проводили первые матчи? Нет. Наша задача — выходить и играть только на победу.
Что скажу о молодёжи, которая будет сегодня и у «Ак Барса», и у «Салавата Юлаева»? После игры посмотрим. Я ничего не буду говорить, я их знаю, они отличные ребята, с ними можно пошутить и посмеяться.
Насколько плюс для «Ак Барса», что у «Салавата Юлаева» не будут играть лидеры? Это «зелёное дерби», тут без разницы, играют лидеры или нет. Нужно выходить, биться на все сто процентов и играть только на победу.
Какие компоненты выйдут на первый план сегодня? Нужно забить как можно больше и на одну больше, чем соперник», — приводит слова Юдина пресс-служба «Ак Барса».
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