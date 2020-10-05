«Торонто» продлил контракт с Джейсоном Спеццой

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» на официальном сайте объявил о подписании нового контракта с нападающим Джейсоном Спеццой. Соглашение с 37-летним хоккеистом рассчитано на один год. Зарплата игрока составит $ 700 тыс.
В минувшем сезоне Спецца провёл 58 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он забросил 9 шайб и отметился 16 результативными передачами при показателе полезности «-3» и 18 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард провёл 5 матчей и не отметился результативными действиями.
За карьеру в НХЛ канадский хоккеист провёл 1123 матча. Он забросил 341 шайбу и отдал 599 результативных передач при показателе полезности «+5» и 572 минутах штрафа. Ранее Спецца защищал цвета «Оттавы Сенаторз» и «Даллас Старз».
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