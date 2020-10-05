Магнитогорский «Металлург» в гостях уверенно обыграл «Нефтехимик»

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Нефтехимик» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нефтехим Арена» в Нижнекамске и завершилась со счётом 4:1 (2:0, 1:1, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

По два балла за результативность в составе «Металлурга» набрали Сергей Плотников (1+1), Николай Прохоркин (0+2) и Харри Песонен (0+2). Единственную шайбу у «Нефтехимика» забросил в большинстве Отсо Рантакари. Голкипер хозяев Евгений Иванников отразил 35 бросков.

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 10 октября дома встретится с казанским «Ак Барсом», а «Металлург» 9 октября в Екатеринбурге — с «Автомобилистом».