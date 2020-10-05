Буцаев: «Нефтехимику» не хватает в реализации везения и мастерства

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев прокомментировал результат матча с магнитогорским «Металлургом» (1:4).

«Металлург» — с победой. Неважно начали первый период, но тут мощно начал соперник, с хорошего давления. Мы совершили ошибки, но сумели вернуться в игру. Во втором периоде действовали хорошо, за исключением завершающей части. В реализации нам не хватает везения или мастерства, ну, или того и другого. При счёте 1:3 был шанс, но мы не использовали преимущество «5 на 3». Соперник уже в следующей смене нас за это наказал.

Играли сегодня с очень мощной командой, «покусались», но больше ничего не добились. Тайм-аут при счёте 1:3 не брали, потому что не посчитали нужным. Энлунд пока не приехал в расположение команды», — приводит слова Буцаева пресс-служба лиги.