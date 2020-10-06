Генменеджер «Виннипега»: то, что мы будем выбирать на драфте в топ-10, огромная удача

Генеральный менеджер клуба Национальной хоккейной лиги «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдэйофф поделился ожиданиями от предстоящего драфта лиги.

«Крайное положительным моментом того, как завершился сезон, стало то, что мы подвинулись на пару выборов выше в первом раунде. Это огромная удача. Мы будем выбирать в топ-10, среди которых будут очень хорошие игроки. Это прекрасно.



Для того чтобы подняться наверх, необходимо иметь средства и желание. Посмотрим, возникнет ли что-то, ради чего это стоит затевать. Что касается возможного движения вниз, то надо быть уверенным, что ты всё равно получишь то, что желаешь. Перед драфтом ты готовишься к таким решениям, но принимаешь их только в ситуации острой необходимости», — приводит слова Чевелдэйоффа официальный сайт НХЛ.