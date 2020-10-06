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У Александра Радулова родился сын

У Александра Радулова родился сын
Хоккей / НХЛ 0

У российского нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Даллас Старз» Александра Радулова и модели Анны Бокий родился сын Мирон. Об этом сообщила избранница хоккеиста в своём «инстаграме».

«29.09.20, люблю», — подписала публикацию Бокий.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анны Бокий.

В минувшем сезоне Радулов провёл 60 матчей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги. Он забросил 15 шайб и отметился 19 результативными передачами при показателе полезности «+8» и 46 минутах штрафного времени. В плей-офф форвард провёл 27 матчей и набрал 18 (8+10) очков.

За карьеру в НХЛ российский хоккеист провёл 442 матча. Он забросил 136 шайб и отдал 198 результативных передач при показателе полезности «+73» и 308 минутах штрафа. Ранее Радулов защищал цвета «Нэшвилл Предаторз» и «Монреаль Канадиенс».

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