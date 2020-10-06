Шаров: должны были доводить матч до победы в основное время

Нападающий «Сибири» Александр Шаров подвёл итоги матча с «Северсталью» (3:2 Б).
«Это был не лучший наш матч, но всё равно был более-менее равный хоккей. Мы должны были доводить матч до победы в основное время. Согласен, что «Сибирь» уступила «Северстали» в движении. Не знаю, с чем это связано, но, к сожалению, такие игры бывают. Но даже в таких играх нужно добиваться результата.
Давило ли то, что не забрасывал в этом сезоне? Конечно, я 13 матчей не забрасывал, хотя моментов было много, и уже не знал, что делать. Хорошо, что мне дали на пустые и хотя бы так забросил. До этого общался с тренерами, они меня поддерживали разными способами. Но это рабочие моменты, и надеюсь, что сейчас меня прорвёт», — передаёт слова Шарова корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 6 октября 2020
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