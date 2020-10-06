Экман-Ларссон установил крайний срок по обмену в «Бостон» или «Ванкувер»

Капитан «Аризоны Койотс» Оливер Экман-Ларссон установил крайний срок для своего обмена в другой клуб, сообщает инсайдер TSN Даррен Дрегер.

По информации источника, 29-летний защитник останется в «Аризоне», если до открытия рынка свободных агентов (9 октября) его не обменяют в «Бостон Брюинз» или «Ванкувер Кэнакс».

Ранее 29-летний защитник в качестве приоритетных вариантов продолжения карьеры выбрал «Бостон» и «Ванкувер». Контракт шведа с кэпхитом $ 8,25 млн действует до окончания сезона-2026/2027.

Считается, что «Аризона» может пойти на обмен своего капитана, чтобы снизить расходы, поскольку финансовое положение команды на фоне пандемии ухудшилось. Кроме того, за незаконное тестирование игроков до драфта клуб недавно лишился двух драфт-пиков.

Дрегер: капитан «Аризоны» Экман-Ларссон хотел бы обмена в «Бостон» или «Ванкувер»

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