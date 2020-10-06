Марьямяки — о 7:1 со «Спартаком»: счёт не отражает того, как складывалась игра

Главный тренер «Йокерита» Лаури Марьямяки прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком» (7:1).
«Нам всегда даются тяжело первые домашние матчи после выезда, но рад, что команда сыграла очень надежно и забросила семь шайб. Мы показали, что команда развивается, улучшает свою игру в части работы спецбригад. Отдельно отмечу Брайана О’Нилла, который в каждом матче является примером настоящего лидера. Счёт не отражает того, как складывался матч, класс у команд одинаковый», — приводит слова Марьямяки пресс-служба лиги.
Для финского клуба эта победа стала третьей кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Йокерит» 9 октября дома примет рижское «Динамо», а «Спартак» проведёт 8 октября домашний матч с ярославским «Локомотивом».
- 6 октября 2020
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