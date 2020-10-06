«Монреаль» отправил Карла Алзнера на драфт отказов с целью выкупа контракта

«Монреаль Канадиенс» выставил на драфт отказов защитника Карла Алзнера, чтобы выкупить его контракт, сообщает официальный сайт клуба.
У 32-летнего Алзнера оставалось два года контракта с зарплатой $ 4,625 млн. Соглашение было подписано в 2017 году.
В минувшем сезоне защитник принял участие в 4 матчах регулярного чемпионата НХЛ, не отметившись результативными действиями при показателе полезности «-1». В НХЛ в 686 матчах набрал 130 (20+110) очков.
После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он пройдёт в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой — 7 октября. Право первого выбора досталось «Нью-Йорк Рейнджерс», выигравшему второй этап драфт-лотереи. В первом раунде «Монреаль» будет выбирать под общим 16-м номером.
- 6 октября 2020
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