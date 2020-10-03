«Монреаль» сделал квалификационное предложение Максу Доми и ещё четырём игрокам

«Монреаль Канадиенс» сделал квалификационные предложения пяти хоккеистам — нападающим Шарлю Юдону и Максу Доми, а также защитникам Ксавье Улле, Ноа Юульсену и Виктору Мете, сообщает официальный сайт «Хабс».



Отмечается, что троим свободным агентам «Монреаль» не стал делать предложений. Среди них — Аарон Лучук, Эндрю Штурц и Антуан Вакид.



В минувшем сезоне Макс Доми принял участие в 71 встрече, забросив 17 шайб и отдав 27 результативных передач при 35 минутах штрафного времени. Юдон в 15 матчах сезона набрал 2 (1+1) очка. Мете забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач в 51 встрече. На счету Юульсена 44 матча и 8 (2+6) очков. Улле отметился двумя результативными передачами в 12 встречах.

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