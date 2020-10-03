«Монреаль» сделал квалификационное предложение Максу Доми и ещё четырём игрокам
«Монреаль Канадиенс» сделал квалификационные предложения пяти хоккеистам — нападающим Шарлю Юдону и Максу Доми, а также защитникам Ксавье Улле, Ноа Юульсену и Виктору Мете, сообщает официальный сайт «Хабс».
Отмечается, что троим свободным агентам «Монреаль» не стал делать предложений. Среди них — Аарон Лучук, Эндрю Штурц и Антуан Вакид.
В минувшем сезоне Макс Доми принял участие в 71 встрече, забросив 17 шайб и отдав 27 результативных передач при 35 минутах штрафного времени. Юдон в 15 матчах сезона набрал 2 (1+1) очка. Мете забросил четыре шайбы и отдал 11 результативных передач в 51 встрече. На счету Юульсена 44 матча и 8 (2+6) очков. Улле отметился двумя результативными передачами в 12 встречах.
«Монреаль» готов обменять 16-й выбор на предстоящем драфте НХЛ
- 3 октября 2020
-
21:22
-
20:55
-
20:26
-
19:52
-
19:27
-
19:26
-
19:20
-
19:15
-
19:05
-
18:46
-
18:36
-
18:28
-
17:47
-
17:38
-
17:16
-
16:43
-
16:25
-
15:56
-
15:29
-
15:01
-
14:44
-
13:52
-
13:21
-
13:10
-
12:51
-
12:10
-
11:49
-
11:33
-
11:00
-
10:24
-
09:58
-
09:21
-
09:06
-
08:55
-
08:41
Партнерский контент