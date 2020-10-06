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Е. Зайцев — о большинстве: ищем свои моменты. Всё очень близко, но не залетает

Е. Зайцев — о большинстве: ищем свои моменты. Всё очень близко, но не залетает
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского «Динамо» Егор Зайцев прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (0:2).

«Хорошая игра, хороший соперник, которому всегда интересно противостоять. Ажиотаж вокруг таких матчей, что встречаются непримиримые соперники. Надо делать выводы из сегодняшней игры. Не сказал бы, что у нас реализация не очень только в матчах с ЦСКА. В большинстве ищем свои моменты, всё очень близко, но не залетает», — приводит слова Зайцева пресс-служба лиги.

Для «армейцев» эта победа стала шестой кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Динамо» — в Ярославле с «Локомотивом». Обе встречи состоятся 10 октября.

ЦСКА одержал шестую победу кряду, переиграв московское «Динамо»
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