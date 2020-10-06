Науменков молчал полтора года, а затем бросил в дерби. «Динамо» снова слабее ЦСКА

Удачная серия ЦСКА и пиррова победа московского «Динамо»

Многочисленные летние перемены в составе ЦСКА не сказались на форме действующего чемпиона России на старте нового сезона. К первому дерби с московским «Динамо» в нынешнем регулярном чемпионате команда Игоря Никитина подошла в привычном для себя статусе лидера Западной конференции КХЛ. В последний раз «армейцы» проигрывали ещё 19 сентября, когда в Москву приезжал магнитогорский «Металлург». С тех пор ЦСКА одержал пять побед подряд, при этом одна из них оказалась технической.

В свою очередь московское «Динамо» на прошлой неделе столкнулось с большими проблемами, как с точки зрения результата, так и с точки зрения травм. Подопечные Владимира Крикунова сначала по буллитам проиграли «Спартаку», а затем на домашнем льду уступили «Трактору». В двух матчах бело-голубые пропустили девять шайб, что никак не может считаться удовлетворительным результатом. Серию поражений динамовцы прервали в матче с «Куньлунь Ред Стар», но добытая победа оказалась пирровой для москвичей.

Нападающий московского «Динамо» Брюквин травмировался после удара в колено от Торопченко

В начале третьего периода нападающий второго звена «Динамо» Владимир Брюквин угодил под жёсткий силовой приём в исполнении Алексея Торопченко. Проводивший дебютный матч в КХЛ Торопченко угодил в колено Брюквину, в результате чего Владимир оказался в списке травмированных. «Что касается Вовы Брюквина, то, к сожалению, в ближайших играх он нам не поможет. Определённо, это потеря для нас», — констатировал старший тренер динамовцев Юрий Бабенко. Стоит заметить, что Торопченко был наказан трёхматчевой дисквалификацией, что вызвало неудовольствие со стороны его агента Алексея Дементьева.

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Алексеев заменил Брюквина во втором звене бело-голубых

Главной интригой состава московского «Динамо» на дерби являлся ответ на вопрос – кто из крайних форвардов заменит Брюквина во втором звене бело-голубых. Самым логичным решением выглядел вариант с Дмитрием Кагарлицким. Но тренерский штаб динамовцев удивил – в сочетании с Оскаром Линдбергом и Теэму Пулккиненом оказался Андрей Алексеев. В линию защиты вернулся опытный Михаил Григорьев, не принимавший участие во встрече с «Куньлунем».

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Заявка ЦСКА не таила в себе никаких сюрпризов. Шведский голкипер Ларс Юханссон продолжает восстанавливаться, и в его отсутствии Александр Шарыченков является безальтернативным первым номером красно-синих. Не мог помочь своей команде и Антон Слепышев. «Вроде говорят, что у Слепышева ничего серьёзного. Дня через три Антон выйдет на лёд, попробует. Будет видно», — говорил Никитин па пресс-конференции после победы над «Авангардом».

Науменков прервал безголевую серию длиною в полтора года

Первый период получился очень динамичным, хоть и безголевым. 20 минут чистого времени уложились в 30 минут, что является очень хорошим показателем для хоккея. В равных составах ближе к голу были хозяева площадки, в свою очередь динамовцы запомнились неплохим розыгрышем большинства.



Ждать первого гола пришлось до пятой минуты второго периода. «Армейцам» удалась резкая контратака в формате «четыре на четыре», которую увенчал точным броском защитник Михаил Науменков. Александр Попов от левого борта отдал в центр зоны, Андрей Светлаков скинул шайбу Науменкову, который резко бросил под перекладину ворот. Для 27-летнего защитника ЦСКА этот гол стал первым с 3 апреля 2019 года. Таким образом, Михаил прервал 63-матчевую безголевую серию. Любопытно, что в эпизоде с голом 40-летний Попов умудрился значительно опередить в скорости молодых динамовцев – 21-летнего Ивана Муранова и 19-летнего Андрея Прибыльского.

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А затем Голдобин добил «Динамо»

Следом хозяевам представилась идеальная возможность уйти в отрыв. Дмитрий Яшкин и Владислав Ефремов оставили «Динамо» втроём против пятерых соперников, но «армейцы» двойным большинством не воспользовались. Подопечные Крикунова продолжили играть с огнём – удалился Вячеслав Кулёмин – но ЦСКА снова не реализовал лишнего.

В третьем периоде тренерский штаб бело-голубых перешёл на игру в три звена, в том числе заменив во втором сочетании нападения Алексеева на Игумнова. Но ни к чему хорошему это не привело. На седьмой минуте заключительной трети «армейцы» во второй раз в матче поймали соперника на контратаке, Брэндон Лайпсик вывел на бросок Николая Голдобина, который не промахнулся.

Динамовцы впервые в сезоне завершили матч без заброшенных шайб, а ЦСКА продлил победную серию до шести матчей. Голкипер Шарыченков оформил второй шат-аут в нынешнем сезоне и первый в карьере против динамовцев, чьим выпускником он и является.