Родион Амиров выбран «Торонто» под 15-м номером на драфте 2020 года

Нападающий «Салавата Юлаева» Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером на драфте НХЛ.

В прошлом сезоне Амиров провёл за уфимский клуб 21 матч, в которых отметился двумя результативными передачами при коэффициенте полезности "-6". В сезоне 2020/21 на его счету 3 шайбы и 2 результативные передачи в 10 играх.

Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером.

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После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он проходит в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой — 7 октября.