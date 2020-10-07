Егор Чинахов выбран «Коламбусом» под 21-м номером на драфте НХЛ 2020 года

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов выбран клубом «Колумбус Блю Джекетс» под 21-м номером на драфте НХЛ.
В нынешнем сезоне КХЛ на счету Чинахова 12 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.
Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером, форвард Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером, а защитник Шаких Мухамадуллин под 20-м номером.
После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он проходит в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой — 7 октября.
- 7 октября 2020
-
05:51
-
05:45
-
05:17
-
04:58
-
04:40
-
04:33
-
04:28
-
04:17
-
04:10
-
04:01
-
03:57
-
03:53
-
03:48
-
03:40
-
03:37
-
03:28
-
03:15
-
02:48
-
02:42
-
02:23
-
01:53
-
01:31
- 6 октября 2020
-
23:58
-
23:47
-
23:15
-
22:49
-
22:37
-
22:09
-
22:01
-
21:44
-
21:42
-
21:20
-
20:56
-
20:41
-
20:30