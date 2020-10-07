Егор Чинахов выбран «Коламбусом» под 21-м номером на драфте НХЛ 2020 года

Нападающий «Авангарда» Егор Чинахов выбран клубом «Колумбус Блю Джекетс» под 21-м номером на драфте НХЛ.

В нынешнем сезоне КХЛ на счету Чинахова 12 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи.

Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером, форвард Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером, а защитник Шаких Мухамадуллин под 20-м номером.

После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Он проходит в удалённом режиме. Первый раунд состоится 6 октября, а раунды со второго по седьмой — 7 октября.