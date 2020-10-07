Агент Чинахова: надеюсь, что Егор в скором времени получит шанс в системе «Коламбуса»

Шуми Бабаев, агент 19-летнего российского форварда «Авангарда» Егора Чинахова, прокомментировал выбор «Коламбус Блю Джекетс» своего клиента на драфте НХЛ-2020 под 21-м номером.

«Мы очень рады, что Егора в полной мере оценили по способностям и талантам. Мы очень много совместно работали и сейчас увидели результат.

Надеюсь, что уже в скором времени, он получит шанс претворить свою мечту в реальность в системе «Коламбуса», — написал Шуми Бабаев в «Твиттере».



В нынешнем сезоне КХЛ на счету Чинахова 12 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи, заработав показатель полезности «+2». В МХЛ в составе «Омских Ястребов» 19-летний форвард провёл 108 матчей, в которых набрал 93 (38+55) очка, при коэффициенте полезности «+54».