Агент Чинахова: надеюсь, что Егор в скором времени получит шанс в системе «Коламбуса»
Шуми Бабаев, агент 19-летнего российского форварда «Авангарда» Егора Чинахова, прокомментировал выбор «Коламбус Блю Джекетс» своего клиента на драфте НХЛ-2020 под 21-м номером.
«Мы очень рады, что Егора в полной мере оценили по способностям и талантам. Мы очень много совместно работали и сейчас увидели результат.
Надеюсь, что уже в скором времени, он получит шанс претворить свою мечту в реальность в системе «Коламбуса», — написал Шуми Бабаев в «Твиттере».
В нынешнем сезоне КХЛ на счету Чинахова 12 матчей, в которых он забил 5 голов и сделал 2 результативные передачи, заработав показатель полезности «+2». В МХЛ в составе «Омских Ястребов» 19-летний форвард провёл 108 матчей, в которых набрал 93 (38+55) очка, при коэффициенте полезности «+54».
Егор Чинахов выбран «Коламбусом» под 21-м номером на драфте НХЛ 2020 года
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