The Athletic: «Флорида» хочет сохранить Дадонова. Хоффман, скорее всего, покинет клуб
Нападающие «Флориды Пантерз» Майк Хоффман и Евгений Дадонов выйдут на рынок свободных агентов. Однако руководство «пантер» намерено сохранить россиянина и подписать с ним новый контракт, сообщает The Athletic. В свою очередь канадец, скорее всего, будет искать себе другую команду.
31-летний Дадонов в минувшем регулярном чемпионате набрал 47 (25+22) очков в 69 матчах. В четырёх матчах плей-офф российский форвард отметился одной результативной передачей. По контракту он получал $ 4 млн в год.
30-летний Хоффман зарабатывал $ 5,187 млн за сезон. В регулярном чемпионате на счету канадца 59 (29+30) очков в 69 встречах. В Кубке Стэнли Майк принял участие в пяти матчах, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.
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Рынок переходов обещает быть богатым на сюрпризы — качественного товара предостаточно.
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