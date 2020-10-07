The Athletic: «Флорида» хочет сохранить Дадонова. Хоффман, скорее всего, покинет клуб

Нападающие «Флориды Пантерз» Майк Хоффман и Евгений Дадонов выйдут на рынок свободных агентов. Однако руководство «пантер» намерено сохранить россиянина и подписать с ним новый контракт, сообщает The Athletic. В свою очередь канадец, скорее всего, будет искать себе другую команду.

31-летний Дадонов в минувшем регулярном чемпионате набрал 47 (25+22) очков в 69 матчах. В четырёх матчах плей-офф российский форвард отметился одной результативной передачей. По контракту он получал $ 4 млн в год.

30-летний Хоффман зарабатывал $ 5,187 млн за сезон. В регулярном чемпионате на счету канадца 59 (29+30) очков в 69 встречах. В Кубке Стэнли Майк принял участие в пяти матчах, в которых забросил три шайбы и сделал две результативные передачи.