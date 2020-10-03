Оторвут с руками. 16 лучших свободных агентов в НХЛ: Дадонов, Ленер, Холл

9 октября за океаном открывается рынок свободных агентов, когда хоккеисты, чей предыдущий контракт истёк, могут подписаться с любым клубом. У полутора десятков игроков не будет проблем с новым трудоустройством — их, что называется, команды оторвут с руками.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 6,5 млн.



Большой, техничный защитник с опытом победы в плей-офф. В свои 30 лет он находится на пике карьеры — на момент приостановки регулярного чемпионата в марте ему оставалось набрать всего 3 очка, чтобы побить личный рекорд результативности. Возможно, его следующий контракт будет излишне громоздким и неудобным для рискнувшей команды, но в краткосрочной перспективе Пьетранджело может сыграть очень важную роль. «Сент-Луис», за который выступал Алекс, благодаря уходу защитника освободит место под потолком зарплат — в то, что Пьетранджело останется в «Блюз», уже никто не верит.

На зависть Лундквисту. Звёзды НХЛ, которые всю карьеру могут отыграть в одном клубе Когда-то и в обмен Гретцки никто не верил. Но с потолком зарплат переходы звёзд стали происходить намного реже.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 6 млн.

Тот факт, что обладатель «Харт Трофи», которому ещё не стукнуло и 30 лет, выходит на рынок свободных агентов — уже ситуация редчайшая. Холл будет зарабатывать от $ 9 до 10 млн в год, и не исключено, что его следующий контракт будет краткосрочным — ради возможности завоевать Кубок Стэнли. Болельщики сватают форварда в «Колорадо», но никакого подтверждения этой информации пока нет.

з. Тори Крюг

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 5,25 млн.

Крюг — больше чем козырь в большинстве. Не самые большие габариты Крюг легко компенсирует мобильностью, и если Пьетранджело вдруг до 9 октября всё же договориться с «музыкантами», то именно бывший защитник «Бостона» станет главным героем рынка среди игроков обороны. В детстве Тори болел за «Детройт» и теперь у него будет возможность исполнить мечту — правда, о борьбе за Кубок Стэнли тогда придётся забыть на неопределённое время.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 5,1 млн.

Хоффман занимает 16 место по количеству забитых голов в НХЛ за последние 5 лет. Форвард станет прекрасным дополнением любой атаке, поскольку может работать как в глубинных звеньях, так и быть одним из лидеров, как было во «Флориде». В 31 год он выглядит полностью готовым решать задачи здесь и сейчас.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 5 млн.



Прошлым летом шведский страж ворот подписал однолетний контракт с «Вегасом», не сумев договориться с «островитянами». Это была сделка в стиле «докажи мне, что ты можешь», и Ленер прекрасно выполнил это требование, отобрав статус первого номера у Марка-Андре Флёри. Но сезон закончился, в финал Кубка Стэнли «рыцари» не попали, и пока что Ленер остаётся без контракта. Ходят слухи о том, что он заключит с «Вегасом» пятилетний договор, но пока ничего не подписано. Несомненно, на рынке шведу предложат более щедрые условия, чем $ 5 млн в год, которые он получал в «Голден Найтс». Любопытно, что Флёри публично выразил желание остаться в «Вегасе», даже если Ленер вернётся.

Десятка драфта НХЛ тогда и сейчас. Панарина вообще не выбрали, а он стал лучшим Чем думали клубы, когда выбирали Бурмистрова, Макилрата и Гудбрансона? Никто из них не стал звездой, а в НХЛ закрепился только один.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 4 млн.

Дадонов — один из незаметных героев, которые очень полезны для команды. С момента возвращения в НХЛ в сезоне-2017/2018, Евгений идёт на 11-м месте по результативности среди правых крайних нападающих (расположился между Лайне и Радуловым). У «Флориды», где ранее выступал челябинец, есть несколько талантливых молодых крайних форвардов, и Евгения они вполне могут отпустить. В новом коллективе Дадонову по силам стать одним из лидеров и ощутимо прибавить в зарплате.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 5,5 млн.



В «Колорадо» праворукий защитник был одним из лидеров, в «Торонто» ему пришлось сложнее, но в любом случае на него будет приличный спрос. При игре в большинстве он может стать незаменимым, а ошибки в других компонентах можно компенсировать за счёт партнёров, если Бэрри не попросят делать слишком много.

в. Якоб Маркстрём

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 3,6 млн.



Маркстрём долгое время считался «вратарём номер полтора», но сейчас готов выйти на новый уровень и стать стартёром. В плей-офф он надёжно играл за «Ванкувер», пока его не настигла травма, что позволило выйти на авансцену молодому Тэтчеру Демко. Если Демко уже готов играть первым номером, то «Кэнакс» лучше потратить деньги на полевого игрока и отпустить Маркстрёма на рынок.

Могли выиграть Кубок Стэнли, но сошли с дистанции. Кто не доиграл в «Тампе» до чемпионства Джей Ти Миллер стал жертвой потолка, а Владислав Наместников — частью шикарного обмена Айзермана.

н. Тайлер Тоффоли

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 4,6 млн.



Обмен в «Ванкувер» дал Тоффоли возможность поиграть в команде, менее ориентированной на оборону, чем «Лос-Анджелес». 6 голов и 10 очков в 10 матчах за «Кэнакс» — результат приличный, и остаётся только гадать, на что способен будет Тоффоли, если его поставить в одно звено с талантливым центрфорвардом. Травмы не дали сыграть в плей-офф, но к старту нового сезона форвард должен восстановиться.

з. Ти Джей Броди

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 4,65



Не самый яркий, но очень полезный защитник, способный играть в двух первых парах обороны и хорошо перемещать шайбу. Хотя он леворукий, но лучше всего проявляет себя, действуя на правом фланге. Когда он не выходил с Марком Джиордано в «Калгари», у Броди бывали проблемы, поэтому нужно правильно подобрать партнёра.

з. Сами Ватанен

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 4,8 млн.

Финну очень не везёт с травмами — сезон из 60 матчей уже можно считать успехом. Тем не менее, хороший первый пас, умение быстро переместить шайбу и качественная игра в большинстве никуда не делись, а такой нюанс, как правый хват, увеличит спрос.

в. Брейден Холтби

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 6,1 млн.

У Холтби есть «Везина» и Кубок Стэнли, но его показатели за пару последних сезонов снизились, а зарплата — нет. «Вашингтон» готов сделать ставку на Илью Самсонова и сэкономить деньги для нового контракта Никласа Бекстрёма. Для 31-летнего вратаря не так уж трудно будет найти новую команду, если он чуть снизит финансовые аппетиты.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 6 млн

Минувший год для 36-летнего голкипера был удивительным. Оборона «Чикаго» выдала исторически плохой сезон, и ветерану пришлось доставать из запасов все ресурсы, чтобы выглядеть прилично. У Кроуфорда ещё осталась пара лет хорошего хоккея, но остаться в «Чикаго» будет проблематично, поскольку у клуба серьёзные проблемы с соблюдением потолка зарплат. Последнее предложение «ястребов» составило $ 3,5 млн в год, но Кроуфорд в минувшем сезоне сыграл, пожалуй, лучше, чем голкипер с такой зарплатой.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 2,5 млн

Прежде, чем в плей-офф-2020 ворвалась «аномалия Худобина», Антон был лучшим резервным голкипером на протяжении двух лет. За это время он провёл 63 матча, опередив всех вратарей лиги по количеству сейвов за 60 минут при игре в равных составах. Про то, что россиянин готов стать первым номером и перестать быть человеком «на подмене», говорилось уже много. Но Антон может не захотеть покидать «Даллас», где ему комфортно.

«Даллас» и его будущее. Что решит Худобин, чего ждут от Гурьянова, кем станет Боунесс? Им не хватило двух побед. Но в начале сезона такой результат показался бы сказкой.

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 4 млн.



Прошлый сезон вышел для Наместникова двояким. Он играл в лидерских звеньях, но в плохой команде («Оттава»), и служил затыкателем дыр в хорошем коллективе («Колорадо»). В свои 28 он по-прежнему готов универсально помогать команде — он спецбригады меньшинства до лучшего сочетания по реализации численного преимущества. Другое дело, что форвардам без явно выраженных сильных черт, как правило, платят чуть скромнее.

н. Кори Перри

Кэпхит в сезоне-2019/2020: $ 3,25



Год назад этого некогда грозного снайпера выкупил «Анахайм», и в свои 35 лет Перри пришлось доказывать всё заново после подписания однолетнего договора в «Старз». Форвад показал, что всё ещё может быть важной частью для атаки любого клуба НХЛ, умеет забивать в самый необходимый момент, но уже является игроком глубины, а не звездой и лидером. Команде, которой необходимо усилить глубину, Перри может подойти без малейших проблем.