Гортон: Лафренье по-настоящему скромный парень, который отдаёт должное людям вокруг
Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал выбор клубом Алексиса Лафренье под первым номером на драфте НХЛ.
«Мы провели с ним несколько зумов, сделали свою домашнюю работу, поговорили со множеством людей из его окружения. Это по-настоящему скромный парень, который отдаёт должное людям вокруг. Это семейный человек, который много работает и сфокусирован на своей цели.
Конечно, он сейчас находится в непростой ситуации, потому что его уже давно называли фаворитом драфта, но из-за всем известных событий драфт был отложен на три месяца. Многие фавориты этого драфта являются прекрасными и целеустремлёнными игроками, которыми мы впечатлены», — цитирует Гортона пресс-служба НХЛ.
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