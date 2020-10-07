Гортон: Лафренье по-настоящему скромный парень, который отдаёт должное людям вокруг

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал выбор клубом Алексиса Лафренье под первым номером на драфте НХЛ.

«Мы провели с ним несколько зумов, сделали свою домашнюю работу, поговорили со множеством людей из его окружения. Это по-настоящему скромный парень, который отдаёт должное людям вокруг. Это семейный человек, который много работает и сфокусирован на своей цели.



Конечно, он сейчас находится в непростой ситуации, потому что его уже давно называли фаворитом драфта, но из-за всем известных событий драфт был отложен на три месяца. Многие фавориты этого драфта являются прекрасными и целеустремлёнными игроками, которыми мы впечатлены», — цитирует Гортона пресс-служба НХЛ.