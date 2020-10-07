Четыре хоккеиста пополнили состав минского «Динамо»

Перед домашней серией состав минского «Динамо» пополнили несколько игроков, сообщается на официальном сайте белорусского клуба.

Два нападающих вернулись из фарм-клубов: Александр Когалев из «Юности» и Игорь Мартынов из «Динамо-Молодечно». Когалев в шести матчах Экстралиги набрал 7 (3+4) очков. Мартынов в 10 встречах записал на свой счёт 9 (5+4) баллов. Также пробные контракты заключили два защитника: 30-летний Сергей Боголейша и 29-Евгений Ногачёв.



Боголейша сезон начал в солигорском «Шахтёре», в восьми матчах набрал 3 (0+3) очка. Ногачёв в семи матчах за «Юность» записал на свой счёт 3 (0+3) балла. Отметим, что Ногачёв уже играл за «Динамо» в пяти сезонах КХЛ, проведя в общей сложности 118 матчей в лиге и набрав 9 (3+6) очков.