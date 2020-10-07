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«Автомобилист» объявил состав на матч с «Барысом», 18-летний Зайцев попал в заявку

«Автомобилист» объявил состав на матч с «Барысом», 18-летний Зайцев попал в заявку
Хоккей / КХЛ 0

Екатеринбургский «Автомобилист» объявил состав на встречу с «Барысом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Пятёрки выглядят следующим образом:

  • Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;
  • Дженоуэй — Зборовский, Белоусов — Холланд — Секстон;
  • Березин — Мамкин, Бочаров — Куликов — Мэйсек;
  • Овчинников — Зайцев, Литовченко — Протапович — Плэтт.

Место в воротах займёт Якуб Коварж. Его сменщиком станет Владислав Гросс.

Напомним, что в предыдущем матче екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Металлург». Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Билла Питерса. Голами в составе победителей отметились Алексей Василевский, Питер Холланд и Вячеслав Литовченко. Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 33 броска из 35.

«Автомобилист» в гостях обыграл магнитогорский «Металлург»
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