«Автомобилист» объявил состав на матч с «Барысом», 18-летний Зайцев попал в заявку

Екатеринбургский «Автомобилист» объявил состав на встречу с «Барысом», сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».



Пятёрки выглядят следующим образом:

Трямкин — Василевский, Макеев — Дацюк — Голышев;

Дженоуэй — Зборовский, Белоусов — Холланд — Секстон;

Березин — Мамкин, Бочаров — Куликов — Мэйсек;

Овчинников — Зайцев, Литовченко — Протапович — Плэтт.

Место в воротах займёт Якуб Коварж. Его сменщиком станет Владислав Гросс.

Напомним, что в предыдущем матче екатеринбургский «Автомобилист» обыграл «Металлург». Встреча прошла на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске и завершилась со счётом 3:2 (1:1, 2:1, 0:0) в пользу подопечных Билла Питерса. Голами в составе победителей отметились Алексей Василевский, Питер Холланд и Вячеслав Литовченко. Голкипер «Автомобилиста» Якуб Коварж отразил 33 броска из 35.