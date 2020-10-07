Митчелл Стивенс заключил двухлетний контракт с «Тампой»

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Митчелл Стивенс подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.



Одностороннее соглашение с 23-летним канадцем рассчитано на два года с зарплатой $ 735 тыс. в год.



В минувшем сезоне Стивенс принял участие в 45 матчах в НХЛ, в которых набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «-11». Вместе с «Тампой» форвард стал обладателем Кубка Стэнли.



Напомним, что ранее генеральный менеджер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа рассказал, что собирается подписать новые контракты с ограниченно свободными агентами — защитниками Михаилом Сергачёвым и Эриком Чернаком, а также нападающим Энтони Чирелли. Отмечается, что «Лайтнинг» на этой неделе начнут переговоры.

Стэмкос не вошёл в число неприкасаемых игроков «Тампы». Он доступен для обмена