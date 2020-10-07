Митчелл Стивенс заключил двухлетний контракт с «Тампой»
Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Митчелл Стивенс подписал новый контракт с командой, сообщается на официальном сайте клуба.
Одностороннее соглашение с 23-летним канадцем рассчитано на два года с зарплатой $ 735 тыс. в год.
В минувшем сезоне Стивенс принял участие в 45 матчах в НХЛ, в которых набрал 7 (4+3) очков при показателе полезности «-11». Вместе с «Тампой» форвард стал обладателем Кубка Стэнли.
Напомним, что ранее генеральный менеджер клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Жюльен БрисБуа рассказал, что собирается подписать новые контракты с ограниченно свободными агентами — защитниками Михаилом Сергачёвым и Эриком Чернаком, а также нападающим Энтони Чирелли. Отмечается, что «Лайтнинг» на этой неделе начнут переговоры.
Стэмкос не вошёл в число неприкасаемых игроков «Тампы». Он доступен для обмена
- 7 октября 2020
-
19:41
-
19:27
-
19:19
-
19:16
-
19:00
-
18:55
-
18:44
-
18:25
-
18:07
-
17:40
-
17:20
-
16:55
-
16:35
-
15:35
-
15:00
-
14:25
-
13:46
-
13:36
-
13:09
-
13:04
-
13:00
-
12:34
-
12:15
-
12:06
-
11:43
-
11:32
-
11:11
-
10:55
-
10:30
-
10:05
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:06
-
09:02
Партнерский контент