Нападающий СКА Марат Хуснутдинов выбран «Миннесотой» под 37-м номером на драфте НХЛ

Нападающий СКА Марат Хуснутдинов выбран «Миннесотой Уайлд» под 37-м номером на драфте НХЛ 2020 года.



В нынешнем сезоне 18-летний форвард принял участие в двух матчах КХЛ, не отметившись результативными действиями.



Ранее стало известно, что «Нью-Йорк Рейнджерс» выбрал канадского нападающего Алексиса Лафренье под первым номером драфта Национальной хоккейной лиги. Российский вратарь Ярослав Аскаров выбран «Нэшвилл Предаторз» под 11-м номером, форвард Родион Амиров выбран «Торонто Мэйпл Лифс» под 15-м номером, защитник Шакир Мухамадуллин под 20-м номером, а Егор Чинахов под 21-м.



После завершения финальной серии Кубка Стэнли определился порядок выбора на драфте НХЛ 2020 года. Первый раунд прошёл ночью с 6 на 7 октября в удалённом режиме, а раунды со второго по седьмой запланированы на 7 октября.

Четыре российских хоккеиста выбраны в первом раунде драфта НХЛ 2020 года