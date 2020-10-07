СКА в первом матче после возвращения выздоровевших хоккеистов проиграл «Металлургу»

Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл петербургский СКА. Встреча проходила в «Ледовом дворце» и завершилась со счётом 4:1.
Первый период оказался безголевым. Однако уже на 28-й секунде второго игрового отрезка Йоонас Кемппайнен отметил своё возвращение на лёд заброшенной шайбой. Спустя всего 52 секунды Юхо Ламмикко с передач Харри Песонена и Андрея Чибисова сравнял счёт. В середине периода Егор Яковлев вывел гостей вперёд. Андрей Чибисов набрал второе очко за результативную передачу. Следующей шайбы пришлось ждать вплоть до середины третьего игрового отрезка, когда Егор Коробкин с передачи Игоря Швырёва увеличил преимущество магнитогорцев. На последних секундах встречи Сергей Плотников голом в пустые воротаа установил итоговый счёт на табло — 4:1.
Напомним, что в заявку на эту встречу вернулись ряд игроков основы СКА: Магнус Хелльберг, Линден Вей, Лукас Бенгтссон, Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов, Виктор Антипин, Динар Хафизуллин, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов и Василий Токранов. Владислав Каменев дебютировал за петербургский клуб.
- 7 октября 2020
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