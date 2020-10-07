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СКА в первом матче после возвращения выздоровевших хоккеистов проиграл «Металлургу»

СКА в первом матче после возвращения выздоровевших хоккеистов проиграл «Металлургу»
Хоккей / КХЛ 0

Магнитогорский «Металлург» в гостях обыграл петербургский СКА. Встреча проходила в «Ледовом дворце» и завершилась со счётом 4:1.

Первый период оказался безголевым. Однако уже на 28-й секунде второго игрового отрезка Йоонас Кемппайнен отметил своё возвращение на лёд заброшенной шайбой. Спустя всего 52 секунды Юхо Ламмикко с передач Харри Песонена и Андрея Чибисова сравнял счёт. В середине периода Егор Яковлев вывел гостей вперёд. Андрей Чибисов набрал второе очко за результативную передачу. Следующей шайбы пришлось ждать вплоть до середины третьего игрового отрезка, когда Егор Коробкин с передачи Игоря Швырёва увеличил преимущество магнитогорцев. На последних секундах встречи Сергей Плотников голом в пустые воротаа установил итоговый счёт на табло — 4:1.

КХЛ - регулярный чемпионат
07 октября 2020, среда. 19:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 4
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Кемппайнен – 20:28' (5x5)   1:1 Ламмикко (Песонен, Чибисов) – 21:20' (5x5)   1:2 Яковлев (Чибисов) – 28:42' (5x5)   1:3 Коробкин (Швырёв) – 50:59' (5x5)   1:4 Плотников (Карпов) – 58:26' (en)

Напомним, что в заявку на эту встречу вернулись ряд игроков основы СКА: Магнус Хелльберг, Линден Вей, Лукас Бенгтссон, Игорь Ожиганов, Антон Бурдасов, Виктор Антипин, Динар Хафизуллин, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов и Василий Токранов. Владислав Каменев дебютировал за петербургский клуб.

Бурдасов, Хелльберг, Вей и ещё 7 игроков основы вернулись в состав СКА, у Каменева — дебют
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