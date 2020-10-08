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OHL должна запретить силовую борьбу, чтобы ограничить распространение коронавируса

OHL должна запретить силовую борьбу, чтобы ограничить распространение коронавируса
Хоккей / Прочие турниры 0

Юниорская лига Онтарио должна предпринять ряд шагов, чтобы ограничить распространение коронавируса в том случае, если сезон-2020/2021 будет проведён. В правительстве Онтарио считают, что лига должна устранить физические контакты между игроками, включая элементы силовой борьбы.

«Можно с уверенностью сказать, что телесный контакт, если он не постепенный, не будет разрешён в условиях коронавируса. Это будет проблемой с точки зрения влияния на игру», – сообщила министр культурного наследия, спорта и туризма провинции Лиза Маклауд.

Ранее главная юниорская лига Квебека (QMJHL) на официальном сайте организации объявила о поправках в правилах. По требованию правительства провинции лига ужесточила наказание за драки.

Юниорская лига Квебека по требованию правительства провинции ужесточила наказание за драки
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