OHL должна запретить силовую борьбу, чтобы ограничить распространение коронавируса
Юниорская лига Онтарио должна предпринять ряд шагов, чтобы ограничить распространение коронавируса в том случае, если сезон-2020/2021 будет проведён. В правительстве Онтарио считают, что лига должна устранить физические контакты между игроками, включая элементы силовой борьбы.
«Можно с уверенностью сказать, что телесный контакт, если он не постепенный, не будет разрешён в условиях коронавируса. Это будет проблемой с точки зрения влияния на игру», – сообщила министр культурного наследия, спорта и туризма провинции Лиза Маклауд.
Ранее главная юниорская лига Квебека (QMJHL) на официальном сайте организации объявила о поправках в правилах. По требованию правительства провинции лига ужесточила наказание за драки.
Юниорская лига Квебека по требованию правительства провинции ужесточила наказание за драки
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