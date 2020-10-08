Генеральный менеджер «Питтсбурга» прокомментировал обмен Мюррея в «Оттаву»

Генеральный менеджер «Питтсбург Пингвинз» Джим Рутерфорд высказался после обмена голкипера Мэтта Мюррея в «Оттаву Сенаторз».

«Мы хотим поблагодарить Мэтта за всё, что он сделал для «Пингвинз» за пять сезонов. Он сыграл ключевую роль в завоевании двух подряд Кубков Стэнли, и мы желаем ему всего наилучшего», – цитирует Рутерфорда пресс-служба НХЛ.

Взамен «Питтсбург» получил 20-летнего нападающего Джонатана Грудена и право выбора во втором раунде драфта-2020. Контракт 26-летнего голкипера с зарплатой $ 3,75 млн был рассчитан до конца сезона, после чего он должен был стать ограниченно свободным агентом. Мюррей занимает третье место в истории «Пингвинз» со 117 победами в регулярном сезоне, уступая Марку-Андре Флёри (375) и Тому Баррассо (226)