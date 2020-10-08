Дорион: предлагали Дюклеру повышение зарплаты, но не смогли прийти к соглашению

Генеральный менеджер «Оттавы Сенаторз» Пьер Дорион прокомментировал неудачу в переговорах с нападающим Энтони Дюклером о продлении контракта.

«Энтони предпочёл сам себя представлять. Мы с самого начала говорили ему, что представлять себя самому далеко не всегда легко. Мы предложили ему повышение зарплаты по сравнению с прошлым сезоном, но, к сожалению, не смогли прийти к соглашению. Тем не менее мы не будем сжигать мосты. Он хочет узнать, сколько ему дадут на рынке», — цитирует Дориона пресс-служба НХЛ.

В минувшем сезоне Дюклер набрал 40 (23+17) очков в 66 матчах регулярного чемпионата и обновил личный рекорд по голам. Новая команда может стать для игрока уже шестой за шесть лет выступлений в НХЛ.