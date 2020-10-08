Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв в третий раз стал отцом
У нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачёва родился сын, сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.
«Прибавление в семье Шипачёвых! У капитана и его супруги Екатерины родился сын Илья. Радуемся все вместе и желаем крепкого здоровья маме и малышу!», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» московского «Динамо».
Илья – третий ребёнок в семье Вадима и Екатерины. У них также есть дочери Полина и Кристина.
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