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Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв в третий раз стал отцом

Капитан московского «Динамо» Вадим Шипачёв в третий раз стал отцом
Хоккей / КХЛ 0

У нападающего московского «Динамо» Вадима Шипачёва родился сын, сообщается в официальном «твиттере» московского клуба.

«Прибавление в семье Шипачёвых! У капитана и его супруги Екатерины родился сын Илья. Радуемся все вместе и желаем крепкого здоровья маме и малышу!», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» московского «Динамо».

Илья – третий ребёнок в семье Вадима и Екатерины. У них также есть дочери Полина и Кристина.

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