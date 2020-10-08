Светлов: «Северсталь» была быстрее и агрессивнее, но «Амур» проявил характер

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (3:1).

«В целом игрой очень доволен. Напряжённый матч, первые два периода мы играли очень достойно. Показывали хороший хоккей, создали очень много голевых моментов. К сожалению, забили только один гол. Это подготовило для противника почву начать активно играть в третьем периоде. Они стали действовать очень агрессивно, мы получили удаление и пропустили гол. Но «Амур» проявил терпение и характер, забросили важную вторую шайбу. Играем очень много матчей, один гол – решающий. Хочу отметить ребят, терпевших до конца и получивших вознаграждение.

Мы не засыпали в третьем периоде. Просто противник стал очень агрессивно играть, где-то мы не успевали. Играли с опаской, ведь одна ошибка стоила очень много. Соперник добавил, сильно провёл третий период. Мы не справлялись с обороной, «Северсталь» была быстрее и агрессивнее. У нас были небольшие ошибки, отдали пространство, но в итоге дотерпели.

У нас четвёртая игра через день, это колоссальная нагрузка. В первом и втором периоде мы играли активно, потратили много сил. Играли не от обороны, искали счастья в атаке. Силы у команды на пределе, играть активно три периода очень тяжело. Сложно подтянуть физику, когда идут матчи через день. С каждой игрой выглядим лучше», — приводит слова Светлова пресс-служба лиги.