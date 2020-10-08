В «Далласе» сообщили, что Антон Худобин выйдет на рынок свободных агентов

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Даллас Старз» Джим Нилл подтвердил, что клуб не будет подписывать новый контракт с голкипером Антоном Худобиным, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в своём «твиттере». Таким образом, 34-летний игрок станет неограниченно свободным агентом и выйдет на рынок, который откроется 9 октября.

В минувшем плей-офф Худобин одержал 14 побед в 25 матчах при проценте отражённых бросков 91,7 и коэффициенте надёжности 2,69.

Россиянин стал лучшим голкипером регулярного чемпионата НХЛ по проценту отражённых бросков — 93. За карьеру в НХЛ Худобин провёл 218 матчей, отражая 92% бросков. Выступал за «Миннесоту Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролину Харрикейнз» и «Анахайм Дакс».

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