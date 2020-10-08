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Артемий Панарин и Алиса Знарок присутствуют на матче «Спартак» — «Локомотив»

Артемий Панарин и Алиса Знарок присутствуют на матче «Спартак» — «Локомотив»
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин вместе со своей невестой Алисой Знарок посетил матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Локомотив» (идёт второй период, счёт — 0:0).

Фото: Официальный аккаунт «Спартака» в «Твиттере»

28-летний Панарин, подписавший летом 2019 года семилетний контракт с «Рейнджерс» на сумму $ 81,5 млн, является лучшим бомбардиром клуба с 95 (32+63) очками в 69 матчах минувшего сезона НХЛ, с коэффициентом полезности «+36» при 20 минутах штрафного времени.

По итогам сезона Панарин попал в первую символическую сборную звёзд Национальной хоккейной лиги. В первую сборную попали также голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон, защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль и форвард Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз».

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